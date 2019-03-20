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В России смогут ускорять компьютеры в 10 раз 

Популярная механика 2 часа назад
Фото: ТАСС
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга «Росэлектроника», концерн «Созвездие» разрабатывает аппаратный ускоритель, якобы способный увеличивать производительность сервера как минимум в пять, а то и в 10 раз. Работа ведётся совместно с бойцами научной роты краснодарского военного инновационного технополиса «Эра». Опытный образец устройства будет создан в течение двух лет, после чего начнутся его испытания.
По словам разработчиков, устройство представляет собой карту расширения PCI-Express, которую можно установить в слот стандартного сервера. Принцип работы ускорителя, к сожалению, никак не объясняется, зато его уже планируют использовать в ведомственных и корпоративных серверах обработки данных, серверах широкополосного удалённого доступа, устройствах трансляции сетевых адресов, брандмауэрах и системах углубленного анализа данных.
Устройство можно будет перепрошивать под разные типы задач, а его использование должно снизить расходы на создание вычислительной и коммуникационной инфраструктуры центров обработки данных и максимально оперативно реагировать на новые требования и сервисы.
В холдинге отметили, что видят большой потенциал у данной разработки, поскольку аналогичных устройств в свободной продаже не представлено.
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Наука и техника , Гаджеты , Интернет , Технологии , Росэлектроника , Концерн Созвездие , ИТАР-ТАСС
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