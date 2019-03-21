Xiaomi выпустила пульт для управления всем

Стоимость гаджета составляет около 750 рублей.

Компания Xiaomi выпустила пульт дистанционного управления, с ИК-сигналом, который распространяется на 360 градусов. Максимальное расстояние действие — 10 метров.

При этом Mijia Universal Remote Control поддерживается более чем 6 тысячами различных устройств, вне зависимости от производителя. Сам пульт выглядит как хоккейная шайба.

Гаджетом можно управлять с помощью голоса, а также синхронизировать со смартфоном и смарт-колонкой.

Пульт поступил в продажу 20 марта, его стоимость составляет 12 долларов.