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Xiaomi выпустила пульт для управления всем 

ТК «Звезда» + ещё 2 6 часов назад
Фото: скрин YouTube
Стоимость гаджета составляет около 750 рублей.
Компания Xiaomi выпустила пульт дистанционного управления, с ИК-сигналом, который распространяется на 360 градусов. Максимальное расстояние действие — 10 метров.
При этом Mijia Universal Remote Control поддерживается более чем 6 тысячами различных устройств, вне зависимости от производителя. Сам пульт выглядит как хоккейная шайба.
Гаджетом можно управлять с помощью голоса, а также синхронизировать со смартфоном и смарт-колонкой.
Пульт поступил в продажу 20 марта, его стоимость составляет 12 долларов.
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Наука и техника , Гаджеты , Технологии
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