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В США не верят в потенциал российской станции «Венера-Д» 

РИА Новости + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Посадочный аппарат российской автоматической межпланетной станции "Венера-Д", которую планируется отправить к "соседке" Земли в 2027 году, будет функционировать на ее поверхности не более трех часов, говорится в документе на сайте американского Лунного и планетарного института.
В документе отмечается, что сразу после посадки "Венера-Д" развернет малые станции и начнет взятие проб грунта. Через 15 минут после посадки завершится сбор образцов венерианского грунта и начнется их анализ. Через 45 минут после посадки "Венера-Д" начнет передавать на Землю научные данные. Ожидается, что через три часа после посадки работа станции прекратится из-за перегрева ее радиосистемы.
Всего, согласно документу, с посадочного аппарата на Землю планируется передать 340 мегабайт научных данных.
Во вторник ведущий научный сотрудник ИКИ РАН, соруководитель двухсторонней научной рабочей группы по проекту "Венера-Д" с российской стороны Людмила Засова сообщила РИА Новости, что посадочный аппарат "Венеры-Д" проработает на поверхности "соседки" Земли 2-3 часа. Однако в среду генеральный конструктор НПО Лавочкина (производитель "Венеры-Д") Александр Ширшаков сказал, что посадочный аппарат будет функционировать сутки.
Засова также сообщила, что научные данные с посадочного аппарата "Венеры-Д" будут передаваться на орбитальный аппарат, а с орбитального — на Землю. Для приема будут использованы российские наземные станции, работающие в Х-диапазоне радиоспектра. Ученая отметила, что обсуждается также возможность использования американских станций Ка-диапазона, которые позволят многократно увеличить объем передаваемой информации. Таких станций в России пока нет, добавила она.
Российская автоматическая межпланетная станция "Венера-Д" ("долгоживущая") планировалась к запуску в 2026 году с помощью ракеты "Ангара". Проект числился в российской федеральной космической программе до 2025 года, но при секвестре был исключен. В 2013 году проектом заинтересовались США. В том же году была образована объединенная рабочая научная группа по изучению Венеры на основе миссии "Венера-Д", включающая представителей двух стран. В 2014 году после событий на Украине ее работа была приостановлена, а в 2015-м снова возобновлена. Проект предполагает отправку на планету российских орбитальной и посадочной станций, а также малой американской научной станции.
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Наука и техника , Наука , Технологии , РИА Новости , США
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