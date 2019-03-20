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Судьба косаток из «китовой тюрьмы» решится до конца недели 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Ученые планируют завершить обследование косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье до конца недели, сообщил заместитель директора по науке Всероссийского НИИ рыбной промышленности и океанографии (ВНИРО) Вячеслав Бизиков.
В Москве 12 марта прошел первый консилиум ученых, которые определяют судьбу животных. Они договорились на месте провести диагностику состояния здоровья косаток и белух. В среду ученые приступили к осмотру животных.
"Приоритетность — косатки. Мы должны сделать обследование до конца недели. У каждой мы возьмем пробы, исследуем поведение, дыхание, социализацию. Здесь много параметров", — сказал ученый, его слова передала журналистам администрация края.
По словам Бизикова, на месте ведут исследования две из трех рабочих групп.
"Нам нужно провести обследование мест содержания. Проверить экологическое состояние бухты. Высказывались предложения о целесообразности или нецелесообразности перемещений животных. Мы должны обследовать эти места и сделать экологическое заключение, можно ли их туда перемещать… Наша главная цель — отвлечься от эмоций и собрать материалы для оценки", — добавил Бизиков.
История с "китовой тюрьмой" стала известна после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Отмечалось, что по меньшей мере 11 из 13 косаток содержались недалеко от Находки в бухте Средняя. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.
Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, 11 косаток оказались детенышами, 90 белух не достигли половой зрелости, а 13 из них были младше года.
Недавно белухи и одна косатка пропали из вольеров. Южно-Сахалинский городской суд 31 января принял к производству иск группы сахалинских общественных организаций к Минсельхозу, Росрыболовству и Росприроднадзору о выпуске косаток и белух.
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Наука и техника , Общество , Экология , Минсельхоз , Росрыболовство , Москва
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