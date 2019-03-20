Израильский «луноход» успешно вышел на траекторию сближения с Луной

Первый частный лунный аппарат "Берешит", созданный израильским космическим стартапом SpaceIL, в четвертый раз успешно включил свои двигатели и сделал последний шаг к сближению с Луной и посадке на ее поверхности. Об этом сообщает прес-служба SpaceIL.

"Это последний крупный маневр на пути к Луне — возможно, что в будущем нам придется провести серию мелких коррекций орбиты, но столь длительных включений двигателя больше не понадобится. Можно сказать, что мы успешно вышли на путь сближения с Луной", — заявил Офер Дорон (Opher Doron), руководитель космического отделения компании IAI, создававшей посадочную платформу.

Израильский аппарат "Берешит" был успешно выведен в космос в конце февраля на борту ракеты Falcon 9. Изначально он создавался для участия в нашумевшем конкурсе Lunar XPrize, в рамках которого частные любители космонавтики должны были создать полноценный луноход и отправить его на спутницу Земли.

Строго говоря, израильские разработчики схитрили, и создали не луноход, а "лунопрыг" — робот, который коснется Луны в одной точке, оттолкнется от нее и пролетит 500 метров. После этого он получит фотографии спутницы Земли, снимет ее на камеру и отправит полученные данные назад.

Несмотря на огромные шансы на успех, "Берешиту" не удалось победить в Lunar XPrize, так как конкурс был отменен почти год назад из-за того, что ни одна из участвовавших в нем команд так и не успела подготовиться к запуску до конца 2018 года. Несмотря на потерю главного "спонсора", SpaceIL удалось найти других инвесторов и отправить свой аппарат в околоземное пространство.

Там он проведет примерно 2,5 месяца, постепенно удаляясь от Земли и повышая свою орбиту. Пережив небольшое "ЧП", связанное с перезагрузкой главного компьютера зонда, "Берешит" уже провел три успешных маневра, которые постепенно выводили его на траекторию сближения с Луной.

Вчера израильский зонд провел последнюю, четвертую коррекцию курса, в рамках которой он включил двигатели примерно на минуту. Это вывело его на вытянутую эллиптическую траекторию движения, дальний конец которой находится за орбитой спутницы Земли.

Как отметил Дорон, постоянные перезагрузки компьютера, связанные с высоким уровнем радиации и неполадками в работе датчиков положения звезд и Солнца, сделали подобную манеру сближения с Луной неожиданно сложной и опасной для зонда. Тем не менее, большинства проблем удалось избежать после обновления программной начинки "Берешита".

По текущим оценкам израильских специалистов, зонд достигнет Луны ориентировочно в начале апреля, после чего совершит посадку в Море Ясности в канун дня космонавтики и проработает на поверхности спутницы Земли примерно два дня.

Если эта затея будет реализована, то "Берешит" станет не только первым частным космическим аппаратом на Луне, но и установит первый "негосударственный" израильский научный прибор, детектор магнитного поля, на поверхность спутницы Земли и проведет первые замеры при его помощи.