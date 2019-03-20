Ученые придумали, как с помощью света поднимать предметы

Статья, описывающая исследование, опубликована в Интернете в журнале Nature Photonics от 18 марта. Работа была выполнена в отделе инженерных и прикладных наук Калифорнийского технологического института.

Использование света для механического удержания имеющих размер и массу объектов — не новая идея. В 70-х годах прошлого века ее разработка привела к созданию оптического пинцета, позволяющей аккуратно манипулировать совсем маленькими объектами и ныне очень широко применяемого в микробиологии. В прошлом году автор этой технологии Артур Эшкин получил за нее Нобелевскую премию.

Сейчас речь идет о предметах существенно большего размера. Авторы полагают, что их технология может быть использована для разгона космических кораблей лазерным лучом. Здесь уместно вспомнить про проект отправки микрозондов к Альфе Центавра, спонсируемый российским миллиардером Юрием Мильнером — разгон мини-корабликов с солнечными парусами предполагается осуществить именно излучением лазеров с Земли. Хотя этот проект вроде бы не связан с разработкой Калтеха, но ассоциации здесь возникают автоматически.

Как заявляют авторы работы, при помощи излучения в оптическом диапазоне можно управлять объектами разной величины — от микрометров до метров. Вполне возможно и ее земное применение, например, при производстве относительно небольших объектов, вроде печатных плат.