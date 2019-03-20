Apple внезапно выпустила новые AirPods

Корпорация Apple представила новую версию наушников AirPods. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру»

Наушники остались той же формы и получили новый процессор H1. Указывается, что благодаря чипу появилась голосовая активация Siri, а также повысилась стабильность соединения. Время работы наушников от одного заряда не изменилось.

Вместе с этим наушники будут поставляться с новым кейсом с поддержкой беспроводной зарядки. Стоит отметить, что этот футляр был представлен еще в 2017 году во время презентации iPhone X и зарядной станции AirPower. Однако затем компания убрала с сайта всякое упоминание AirPower и нового кейса для AirPods.

Стоимость новых AirPods со стандартным чехлом составит 13,5 тысячи рублей, а версия с беспроводной зарядкой обойдется в 17 тысяч. Также компания планирует отдельно продавать кейс с QI за 6,6 тысячи рублей. Оформить заказ уже можно на сайте Apple, однако сроки доставки варьируются от двух до трех недель.

Ранее компания таким же образом — разослав пресс-релиз — представила новые iMac с шестиядерными процессорами, а также iPad Air и mini. При этом 25 марта у Apple пройдет презентация.