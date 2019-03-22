Астронавты NASA начали выход в космос для проведения работ на внешней поверхности МКС

Астронавты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Энн Макклейн и Ник Хейг начали в пятницу очередной, 214-й по счету выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для проведения работ на внешней поверхности орбитального комплекса. Прямая трансляция идет на сайте NASA.

В 08:01 по времени Восточного побережья США (15:01 мск) Макклейн и Хейг начали выход из шлюза Quest, сообщил ведущий трансляции. Перед ними поставлена задача продолжить начатые в январе 2017 года работы по модернизации энергетического оборудования станции. В течение 6,5 часа они должны будут установить три блока адаптеров и подключить к ним новые более емкие литий-ионные аккумуляторы, которые заряжаются от одной из солнечных батарей МКС. Каждый из аккумуляторов имеет массу около 150 кг, поэтому, как отмечалось на брифинге в NASA перед началом выхода в открытый космос, астронавтам необходимо проявлять особую осторожность при их транспортировке от грузовой площадки к месту установки.

При процедуре замены аккумуляторов будет отключена одна из линий энергопитания МКС, однако, как пояснила в беседе с журналистами перед началом операции представитель NASA Мэри Лоуренс, это не скажется на безопасности станции, поскольку на ней существует резервная система энергопитания.

Демонтированные ранее никель-водородные аккумуляторы, по словам сотрудника Центра космических полетов имени Джонсона Кеннета Тодда, планируется в дальнейшем перенести с помощью дистанционного манипулятора на грузовой корабль, который после отстыковки сгорит в плотных слоях атмосферы.

Вторую секцию новых аккумуляторов Макклейн установит 29 марта вместе с астронавтом NASA Кристиной Кох в ходе первого в истории выхода двух женщин в открытый космос. Его продолжительность также составит 6,5 часа. В случае если после выполнения основного задания у них останется время, они, вероятно, смогут подготовить условия для следующего выхода астронавтов в космос, намеченного на 8 апреля. В его ходе Хейг вместе с Давидом Сен-Жаком (Канадское космическое агентство ) должны будут закрепить на поверхности станции кабели запасной системы электропитания дистанционного манипулятора Canadarm-2.