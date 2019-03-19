Инженерный образец оригинального iPhone показался на фото

В сети появилась подборка фотографий инженерного образца оригинального iPhone. Ими поделился ресурс The Verge, получивший материал от анонимного источника.

Прототип под кодовыми названиями M68 и Purple 2 выполнен в виде платы с закреплёнными на ней дисплеем и прочими компонентами, включая процессор, память, накопитель, фирменный 30-пиновый коннектор, камеру, домашнюю кнопку и так далее. Такая плата использовалась в 2006-2007 годах.