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Инженерный образец оригинального iPhone показался на фото 

Ferra.ru 48 минут назад
Фото: Ferra.ru
В сети появилась подборка фотографий инженерного образца оригинального iPhone. Ими поделился ресурс The Verge, получивший материал от анонимного источника.
Прототип под кодовыми названиями M68 и Purple 2 выполнен в виде платы с закреплёнными на ней дисплеем и прочими компонентами, включая процессор, память, накопитель, фирменный 30-пиновый коннектор, камеру, домашнюю кнопку и так далее. Такая плата использовалась в 2006-2007 годах.
Напомним, Apple представила свой первый смартфон в январе 2007 года и начала его продавать только через полгода. Разработка велась в условиях строжайшей секретности. Такая плата тестировать функции и приложения смартфона, не предоставляя сотрудникам без должного уровня доступа возможности ознакомиться с дизайном устройства.
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