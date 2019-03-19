Угарный газ может оказаться признаком жизни

Для нас с вами монооксид углерода ядовит, поэтому немудрено, что биологи традиционно рассматривают его скопление как признак отсутствия жизни в этом месте. Однако, на других планетах это может быть не так.

В марте 2021 года, после запуска космического телескопа James Webb, ученые получат возможность наблюдать атмосферы некоторых ближайших к нам экзопланет земного типа и собирать данные об их составе. В преддверии этого события группа биологов из США Японии попробовала смоделировать состав атмосферы планеты, на которой только что появилась жизнь. Ориентиром им послужила Земля такой, какой она была в далеком прошлом, когда жизнь на планете уже была, а биогенного кислорода в ее атмосфере еще не было.

В сегодняшней земной атмосфере угарного газа очень мало — попав в воздух он быстро окисляется, превращаясь в химически нейтральную углекислоту. Но, как выяснилось при моделировании, древняя биосфера Земли могла поддерживать концентрацию CO примерно на уровне 100 частей на миллион (ppm) — на несколько порядков больше сегодняшней. Жить в таком мире мы бы не смогли, а вот микробов там уже тогда было очень много.

Это означает, что при будущих исследованиях экзопланет должно быть уделено особое внимание наличию в их атмосферах значимых количеств угарного газа, которое вполне может являться следствием деятельности живых существ, а значит — признаком их наличия.

Ознакомиться с подробностями можно в статье, опубликованной в The Asrophysical Journal.