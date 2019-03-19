На загадочном острове нашли кусок исчезнувшего континента

Геологи Университета Колумбии США обнаружили загадочные породы, содержащие кварцит, на острове Ндзуани в Индийском океане. Сам остров имеет вулканическое происхождение и должен полностью состоять из базальта. По мнению исследователей, существование «невозможного» кварцита объясняется включением в состав острова куска Гондваны несколько миллионов лет назад. Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи провели экспедицию на остров, входящий в архипелаг Коморских островов, в 2018 году. Они подтвердили наличие фрагментов кварцита — метаморфической породы, которая не может образовываться на вулканических островах. Кроме того, они обнаружили материнскую породу, содержащую большое количество кварцита. По словам ученых, такая находка противоречит представлениям о тектонике плит.

Однако геологи выдвинули правдоподобную гипотезу, согласно которой происхождение кварцитовых пород на Ндзуани связано с распадом суперконтинента Гондвана 150 миллионов лет назад, когда образовался Мадагаскар и Индостан. Кусок континентальной породы мог отколоться от Африки или Мадагаскара, оставшись в океаническом бассейне между ними. Около четырех миллионов лет назад, когда извержение вулкана привело к появлению острова, кварцит оказался включен в базальтовые породы.