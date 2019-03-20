Apple представила новые компьютеры iMac

Компания Apple обновила настольные компьютеры iMac. При этом изменения сугубо внутренние — дизайн остался прежним, как и характеристики дисплеев. При этом аппаратное обеспечение было обновлено впервые за два года производства.

Apple

Базовая модель с диагональю 21,5 дюйма оснащена шестиядерным процессором Intel Core i5 с частотой 3,0–4,1 ГГц. Такой же чип установлен в базовой версии с диагональю 27 дюймов. За дополнительную плату предлагается восьмиядерный Core i9 с частотой 3,6–5,0 ГГц. При этом «промежуточные» версии 27-дюймового iMac оснащены процессорами Core i5 частотой 3,1–4,3 и 3,7–4,6 ГГц.

За обработку видео отвечают карты AMD Radeon Pro Vega 20 c 4 ГБ памяти HBM2 и AMD Radeon Pro Vega 48 с 8 ГБ памяти HBM2. Объёмы ОЗУ составляют 32 и 64 ГБ, но частота их составляет 2666 МГц.

Цены для младшей стартуют с отметки в 1300 долларов (83600 рублей), старшая начинается от 1800 долларов (почти 160 тысяч рублей).

Обновлено. Компания также представила обновление топового iMac Pro. Максимум оперативной памяти для него теперь составляет 256 ГБ. Для обработки графики используется видеокарта Radeon Pro Vega 64X, производительность которой выросла с 11 до 12 TFLOPS. Скорее всего, у GPU просто повысили частоту. Максимальная конфигурация такого моноблока оценивается в 16 700 долларов (более 1 миллиона рублей).