В центре Пскова откопали старинный кристалл граната

На Мстиславском раскопе в Пскове археологи обнаружили кристалл граната-альмадина со следами первоначальной обработки.

Камни использовались для создания украшений и декорирования икон. Историкам еще предстоит ответить на вопрос, когда был обработан обнаруженный камень и для каких целей его привезли в Псков.

Отметим, что Мстиславский раскоп находится в центре Пскова, на месте старой ТЭЦ. Несколько лет назад на этом участке решено было построить новый жилой комплекс.

По действующему законодательству перед началом возведения зданий территорию должны исследовать археологи. Работы ведутся с 2017 года. Уже сейчас археологи могут сказать, что люди жили здесь еще в дохристианский период. В частности, на территории обнаружены следы трех курганов.

Также найдены боевые топоры, ритуальная посуда, которую клали умершим в могилы.

К средневековому периоду относятся изразцы с поучительными историями, монеты, сложные замки и ключи. Также обнаружено множество предметов, предназначение которых археологи не могут обозначить со 100-процентной уверенностью.