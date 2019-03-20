Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нейросеть умеет превращать обычные рисунки в фотографии 

Популярная механика + ещё 6 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Новое ПО компании Nvidia, используя генеративно-состязательную сеть (GAN), позволяет превращать небольшие скетчи в довольно реалистичные изображения, передает The Verge. Например, как можно заметить в ролике, пользователь может нарисовать небольшой пейзаж, к примеру склон с деревом, а программа «заполнит» этот грубый скетч естественными текстурами — травой, облаками и т. д.
Отмечается, что у системы есть свои ограничения. Так, программа с легкостью генерирует искусственную траву или воду, так как их визуальные паттерны неструктурированны; что же касается, например, зданий или мебели, то здесь нейросеть справляется хуже и результаты получаются гораздо менее реалистичными (впрочем, возможно, Nvidia в будущем научит систему справляться и с такими, более трудными задачами).
Компания не сообщила, планирует ли она когда-либо сделать из такой технологии серийный продукт, хотя отметила, что подобные инструменты могут быть в будущем полезны для различных специалистов (от архитекторов до разработчиков игр).
Популярная механика: последние новости
Физики научились поднимать предметы светом Найдены 83 новые сверхмассивные черные дыры «Роскосмос» скоро полетит на Луну
Комментарии
Наука и техника , Технологии
Читайте также
Видео
Путин отреагировал на отставку Назарбаева
Политика
Переполох в Якутии: Начались задержания после изнасилования россиянки
Происшествия
Новый президент Казахстана вступил в должность
В мире
Баржа протаранила причал
Происшествия
Ляшко сорвал заседание кабмина Украины
В мире Украина
Отец Началовой уточнил причину ее гибели
Шоу-бизнес
Путин назначил кикбоксера врио главы Калмыкии
Политика
Киев отомстил поехавшей в Крым украинской журналистке
Украина
Началова увлеклась китайскими таблетками перед смертью
Шоу-бизнес
Дочь Назарбаева получила пост после отставки отца
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение