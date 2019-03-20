Нейросеть умеет превращать обычные рисунки в фотографии

Новое ПО компании Nvidia, используя генеративно-состязательную сеть (GAN), позволяет превращать небольшие скетчи в довольно реалистичные изображения, передает The Verge. Например, как можно заметить в ролике, пользователь может нарисовать небольшой пейзаж, к примеру склон с деревом, а программа «заполнит» этот грубый скетч естественными текстурами — травой, облаками и т. д.

Отмечается, что у системы есть свои ограничения. Так, программа с легкостью генерирует искусственную траву или воду, так как их визуальные паттерны неструктурированны; что же касается, например, зданий или мебели, то здесь нейросеть справляется хуже и результаты получаются гораздо менее реалистичными (впрочем, возможно, Nvidia в будущем научит систему справляться и с такими, более трудными задачами).

Компания не сообщила, планирует ли она когда-либо сделать из такой технологии серийный продукт, хотя отметила, что подобные инструменты могут быть в будущем полезны для различных специалистов (от архитекторов до разработчиков игр).