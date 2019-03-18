Эксперт: нам везет, что астероиды нас «обстреливают» не прицельно

Крупный астероид EA2 максимально сблизится с нашей планетой 22 марта, свидетельствуют данные НАСА. Руководитель НП "Центр планетарной защиты" Анатолий Зайцев в эфире радио Sputnik рассказал, грозит ли Земле опасность.

Крупный астероид EA2 пролетит мимо Земли на расстоянии около 305 тысяч километров, свидетельствуют данные на сайте НАСА.

Это на 80 тысяч километров меньше, чем расстояние до Луны. Объект максимально сблизится с нашей планетой 22 марта. Скорость его движения — около пяти километров в секунду, диаметр — от 18 до 40 метров.

В сентябре ученые НАСА сообщали о приближении к Земле астероида SP1 размером от 70 до 160 метров, который пролетел мимо на расстоянии 5,87 миллиона километров.

Генеральный директор НП "Центр планетарной защиты" Анатолий Зайцев в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"По данным того же НАСА, в некоторые годы мимо Земли пролетает до 150 астероидов. То есть примерно раз в два дня мимо нас пролетает "булыжник" размером от нескольких метров до десятков и даже сотен метров. Так что это вполне рядовое событие. Нам везет в том, что нас "обстреливают" не прицельно. Данного астероида (EA2 — ред.) опасаться, конечно, не стоит, расстояние, на котором он пролетит, довольно большое. А если бы он, не дай Бог, упал на Землю, взрыв мог бы быть равный как минимум взрыву от падения Челябинского метеорита — то есть сотни килотонн (в тротиловом эквиваленте — ред.) ", — сказал Анатолий Зайцев.

По его словам, человечество уже сейчас способно создать систему защиты от падения метеоритов.