НАСА: у берегов Камчатки взорвался метеорит

Сильный взрыв метеорита произошел у побережья Камчатки в декабре 2018 года. Об этом сообщает британская ВВС со ссылкой на НАСА.

Эксперты отмечают, что взрыв был вторым по величине за последние 30 лет, он чуть слабее, чем взрыв метеорита над Челябинском шесть лет назад. При этом взрыв был в 10 раз мощнее, чем у атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Специалисты не смогли сразу его распознать, поскольку он произошел над Беринговым морем.

«18 декабря, примерно в полдень по местному времени, метеорит пробился в атмосферу Земли со скоростью 32 километра в секунду, на крутой траектории в семь градусов. Метеорит, размером в несколько метров, взорвался в 25,6 км над поверхностью Земли, с энергией удара в 173 килотонны», — рассказал специалист НАСА Келли Фаст.

По ее словам, тот факт, что большая часть Земли покрыта водой, защищает человечество от таких взрывов.

Взрыв метеорита заметили военные спутники США, он произошел вблизи маршрутов многих международных авиакомпаний, летающих между Азией и Северной Америкой.