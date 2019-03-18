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Ученые обнаружили, что морские выдры умеют использовать орудия труда 

Популярная механика 3 часа назад
Фото: Популярная механика
Группа ученых под началом Натали Уомини из Мюнхенского Института Макса Планка опубликовала работу в журнале Nature. В ней описывается результат десятилетнего исследования и наблюдений каланов у побережья Калифорнии в США. Ученые обратили внимание, что морские выдры зачастую предпочитают использовать для открытия раковин мидий одни и те же камни, а не искать новые.
Исследователи обнаружили характерные отметки на таких камнях. По их мнению, это позволит отслеживать не только недавнюю историю популяций, но и применять археологические методы для изучения развития каланов на протяжении веков.
Морские выдры — единственные представители отряда куньих, замеченные в применении орудий труда. А также единственные морские млекопитающие, использующие их. Каланы питаются моллюсками, членистоногими и губками, ныряя за ними на мелководье и пряча в специальную складку кожи на груди. Питаются они не выходя из воды — ложатся на спину и поочередно достают еду из природной сумки.
Калифорнийский подвид морских выдр отличается от своих сородичей тем, что помимо пищи значительная часть особей прячет в карман на груди еще и мелкие камни со дна. Поднявшись на поверхность, они используют один камень в качестве наковальни, кладут на него моллюск с раковиной и разбивают его либо морским ежом, либо другим камнем.
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Наука и техника , Наука , Экология , США
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