Ученые обнаружили, что морские выдры умеют использовать орудия труда

Группа ученых под началом Натали Уомини из Мюнхенского Института Макса Планка опубликовала работу в журнале Nature. В ней описывается результат десятилетнего исследования и наблюдений каланов у побережья Калифорнии в США . Ученые обратили внимание, что морские выдры зачастую предпочитают использовать для открытия раковин мидий одни и те же камни, а не искать новые.

Исследователи обнаружили характерные отметки на таких камнях. По их мнению, это позволит отслеживать не только недавнюю историю популяций, но и применять археологические методы для изучения развития каланов на протяжении веков.

Морские выдры — единственные представители отряда куньих, замеченные в применении орудий труда. А также единственные морские млекопитающие, использующие их. Каланы питаются моллюсками, членистоногими и губками, ныряя за ними на мелководье и пряча в специальную складку кожи на груди. Питаются они не выходя из воды — ложатся на спину и поочередно достают еду из природной сумки.

Калифорнийский подвид морских выдр отличается от своих сородичей тем, что помимо пищи значительная часть особей прячет в карман на груди еще и мелкие камни со дна. Поднявшись на поверхность, они используют один камень в качестве наковальни, кладут на него моллюск с раковиной и разбивают его либо морским ежом, либо другим камнем.