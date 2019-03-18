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На фото показали «пылевых дьяволов» Марса 

Ридус 26 минут назад
Фото: NASA
Европейское космическое агентство (ЕКА) выложило в Сеть снимки Марса, которые сделал искусственный спутник для изучения малых составляющих атмосферы TGO.
Синие узоры на снимках ученые назвали следами «пылевых дьяволов». Это пыльные вихри — сотни, возможно, тысячи маленьких торнадо, которые сблизились друг с другом на Красной планете.
Напомним, что аппарат TGO создан в рамках программы «ЭкзоМарс» и вышел на орбиту Марса в октябре 2016 года. Главной задачей миссии TGO является изучение происхождения малых газовых составляющих в атмосфере планеты.
NASA
С помощью бортовой камеры высокого разрешения аппарат получил несколько цветных снимков Марса. На фотографиях с синими разводами изображен участок Красной планеты под названием Terra Sabaea.
Это изображение составлено из нескольких цветовых фильтров, поэтому цвета на нем не соответствуют реальности. В действительности оттенки красноватые и темно-бурые, — пояснили сотрудники ESA.
Пылевые вихри на Марсе — привычное дело, но аппаратам редко удается запечатлеть это событие на фото.
По данным агентства, фотография сделана 2 марта — как раз тогда, когда InSight впервые столкнулся с проблемами при бурении грунта.
На фотографии внизу показана местность, которая находится южнее точки посадки марсохода «Марс-2020».
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Наука и техника , Наука , Европейское космическое агентство , NASA
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