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Астрономы заметили формирование новой планетной системы недалеко от нас 

Популярная механика 31 минуту назад
Фото: Популярная механика
Вокруг звезды, располагающейся от нас всего примерно в 470 световых годах, как предполагают ученые, происходит формирование новой планетной системы.
Речь идет о звезде DM Tau. Ей, как предполагается, около трех-пяти миллионов лет. Вокруг нее, как обнаружили астрономы, вращается крупное пылевое облако — подобное тому, из которого в далекие времена (приблизительно 4,6 миллиарда лет назад) вокруг Солнца сформировалась наша Солнечная система. Таким образом, согласно предположению ученых, вокруг DM Tau сейчас происходит образование планетной системы.
В новом исследовании специалисты, проведя наблюдения при помощи телескопа ALMA (Atacama Large Millimeter Array), обнаружили, что вокруг DM Tau в действительности имеется два кольца. Одно из них, «внутреннее» кольцо простирается примерно на расстояние четырех астрономических единиц от звезды (это в четыре раза больше среднего расстояния от Солнца до Земли). Второе же кольцо, согласно исследователям, простирается приблизительно на 20 а.е. (в этой области — предположительно — могут образоваться газовые гиганты).
Как отмечается, ученые заинтересованы в исследовании особенностей региона "внутреннего" диска DM Tau, так как это может помочь получить важную информацию для понимания происхождения нашей планеты (она сформировалась в примерно такой же области рядом с молодым Солнцем).
Исследование было опубликовано в журнале Astrophysical Journal Letters.
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Наука и техника , Наука
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