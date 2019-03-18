В NASA рассказали о взрыве метеорита над Беринговым морем

Ученые рассказали, что в декабре 2018 года над Беринговым морем произошел второй по мощности за последние 30 лет взрыв метеорита. Об этом в понедельник сообщает телерадиокомпания Би-би-си со ссылкой на заявление специалистов NASA

космическом агентстве отметили, что мощность взрыва уступает только огненному шару, пролетевшему над Челябинском шесть лет назад.

Инцидент произошел 18 декабря примерно в полдень по местному времени. Космический объект размером в несколько метров врезался в атмосферу на скорости 32 км/с и взорвался в 25,6 км от поверхности Земли. Энергия удара составила 173 килотонн и в 10 раз превысила выброс энергии от взрыва в Хиросиме.

Специалисты отметили, что инцидент остался незамеченным из-за географической отдаленности места взрыва.

Офицер планетной обороны в NASA Линдли Джонсон рассказал, что такие явления можно наблюдать лишь несколько раз в 100 лет и отметил, что обилие воды на Земле защищает планету от таких происшествий.

Отмечается, что огненный шар пролетел недалеко от маршрутов, которые гражданские самолеты используют для сообщения между Северной Америкой и Азией.

Ученые отправили запрос в авиакомпании в надежде получить дополнительную информацию от возможных свидетелей происшествия.