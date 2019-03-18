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В Антарктиде построят новую зимовочную станцию «Восток» 

RT на русском + ещё 2 2 часа назад
Фото: Reuters
Замглавы Минприроды России Мурад Керимов заявил, что в Антарктиде в 2023 году построят новую зимовочную станцию «Восток».
«Доставят станцию на континент в начале 2021 года, монтаж модулей запланирован на начало 2023 года», — приводит РИА Новости слова Керимова.
Он отметил, что комплекс будет состоять из пяти модулей, общей площадью 2,5 тысячи квадратных метров.
«Здесь будут жилые модули, зона отдыха, лаборатория, электростанции и гараж, что позволит расширить российскую антарктическую экспедицию», — отметил Керимов.
Также планируется строительство нового зимовочного комплекса на станции «Мирный», модернизация топливной базы на антарктической станции «Беллинсгаузен» и экспедиционной инфраструктуры на станции «Русская».
Станция «Восток» была основана 16 декабря 1957 года во время 2-й Советской Антарктической экспедиции. Станция Восток расположена в 1253 км от Южного полюса и в 1260 км от ближайшего побережья. На станции одни из самых суровых климатических условий на Земле. На «Востоке» 21 июля 1983 года была зарегистрирована самая низкая температура на планете из всех метеорологических станций в XX веке: −89,2 °C.
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Наука и техника , Другое , Минприроды , РИА Новости
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