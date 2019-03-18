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Xiaomi представила бюджетный смартфон Redmi 7 

News.ru 3 часа назад
Фото: ixbt.com
Компания Xiaomi презентовала новый смартфон Redmi 7. Бюджетное устройство получило каплевидный вырез и батарею ёмкостью 4000 мАч.
Гаджет оснащён 6,26-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 19:9, двойной основной камерой на 12 и 2 Мп и селфи-камерой на 8 Мп. Аппаратной основной устройством стали чипсет Snapdragon 632, 2, 3 или 4 Гб оперативной и 16, 32 или 64 Гб внутренней флэш-памяти (присутствует слот для microSD).
Смартфон, работающий на Android 9.0 Pie с оболочкой MIUI 10, также получил дактилоскопический сканер на задней панели, поддержку двух SIM-карт, разъем для наушников 3,5 мм и защитное стекло Gorilla Glass.
Цена на Xiaomi Redmi 7 начинается от $105.
Ранее News.ru сообщил, что концепты неанонсированных смартфонов ZTE появились в Сети. Отличительной особенностью первого аппарата, ZTE Axon V, стало местоположение выреза — он разместился на боковой грани. На втором концепте изображён слайдер ZTE Axon S. Механизм, выдвигающийся вбок, открывает доступ как к двойной фронтальной, так и к тройной задней вертикальной камере.
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Наука и техника , Гаджеты
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