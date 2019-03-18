Xiaomi представила бюджетный смартфон Redmi 7

Компания Xiaomi презентовала новый смартфон Redmi 7. Бюджетное устройство получило каплевидный вырез и батарею ёмкостью 4000 мАч.

Гаджет оснащён 6,26-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 19:9, двойной основной камерой на 12 и 2 Мп и селфи-камерой на 8 Мп. Аппаратной основной устройством стали чипсет Snapdragon 632, 2, 3 или 4 Гб оперативной и 16, 32 или 64 Гб внутренней флэш-памяти (присутствует слот для microSD).

(Redmi 7 arrives with Snapdragon 632 for $105) has been published on Looking For IT News — https://t.co/8oMr6hWWjL pic.twitter.com/7T3iYr80WJ— Muawia IT News (@MuawiaTechno) March 18, 2019 Смартфон, работающий на Android 9.0 Pie с оболочкой MIUI 10, также получил дактилоскопический сканер на задней панели, поддержку двух SIM-карт, разъем для наушников 3,5 мм и защитное стекло Gorilla Glass.

Цена на Xiaomi Redmi 7 начинается от $105.

Ранее News.ru сообщил, что концепты неанонсированных смартфонов ZTE появились в Сети. Отличительной особенностью первого аппарата, ZTE Axon V, стало местоположение выреза — он разместился на боковой грани. На втором концепте изображён слайдер ZTE Axon S. Механизм, выдвигающийся вбок, открывает доступ как к двойной фронтальной, так и к тройной задней вертикальной камере.