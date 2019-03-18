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На Сахалине обнаружено неизвестное животное 

Рамблер + ещё 1 4 часа назад
Фото: ИА «Citysakh.ru»
Над загадкой, к какому виду отнести невиданное ранее животное, выброшенное на берег на Сахалине, бьются энтузиасты-зоологи и учёные, сообщает портал Citysakh.ru.
Тело морского зверя было обнаружено на побережье между населёнными пунктами Невельск и Горнозаводской. По словам местных жителей, животное выбросило на песчаный пляж около недели назад.
Определить видовую принадлежность существа сначала пытались энтузиасты из группы «Друзья океана». Однако зоологи-любители точный вывод сделать не смогли, поскольку туша глубоко зарыта в песок. Активисты сфотографировали тело животного, сняли его на видео и взяли пробы ткани для подробного исследования. Также отмечается, что на место происшествия выезжали представители невельского лесничества, но о результатах осмотра информации нет.
Ранее в Астраханском заповеднике ученые столкнулись с неизвестным ранее видом дикого кота. Животное попало в объектив фотоаппарата одного из сотрудников заказника. По его словам, зверь достаточно крупный — имеет тело около 60 см в длину, хвост толстый и пушистый, на ушах — кисточки. Из-за некоторых сомнений учёные ещё не решили, к какому виду отнести животное. При этом научные сотрудники отмечают, что Астраханский заповедник таит в себе ещё множество «природных загадок».
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Наука и техника , Citysakh.Ru
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