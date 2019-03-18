На Сахалине обнаружено неизвестное животное

Над загадкой, к какому виду отнести невиданное ранее животное, выброшенное на берег на Сахалине, бьются энтузиасты-зоологи и учёные, сообщает портал Citysakh.ru

Тело морского зверя было обнаружено на побережье между населёнными пунктами Невельск и Горнозаводской. По словам местных жителей, животное выбросило на песчаный пляж около недели назад.

Определить видовую принадлежность существа сначала пытались энтузиасты из группы «Друзья океана». Однако зоологи-любители точный вывод сделать не смогли, поскольку туша глубоко зарыта в песок. Активисты сфотографировали тело животного, сняли его на видео и взяли пробы ткани для подробного исследования. Также отмечается, что на место происшествия выезжали представители невельского лесничества, но о результатах осмотра информации нет.

Ранее в Астраханском заповеднике ученые столкнулись с неизвестным ранее видом дикого кота. Животное попало в объектив фотоаппарата одного из сотрудников заказника. По его словам, зверь достаточно крупный — имеет тело около 60 см в длину, хвост толстый и пушистый, на ушах — кисточки. Из-за некоторых сомнений учёные ещё не решили, к какому виду отнести животное. При этом научные сотрудники отмечают, что Астраханский заповедник таит в себе ещё множество «природных загадок».