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OSIRIS-REx прислал новые снимки астероида Бенну 

Популярная механика 2 часа назад
Фото: NASA
Зонд OSIRIS-REx прислал снимки области в северном полушарии астероида Бенну. В частности, на поверхности объекта можно заметить валун, размерами напоминающий горбатого кита.
Автоматическая межпланетная станция OSIRIS-REx была запущена осенью 2016 года для изучения околоземного астероида Бенну, относящегося к спектральному классу B. Сейчас зонд находится на устойчивой орбите вокруг Бенну, совершая оборот вокруг астероида за 61,4 часа. В скором времени станция должна составить карту примерно 80% поверхности астероида и получить детальные снимки, чтобы специалисты могли выбрать подходящее место для забора образцов грунта.
Недавно зонд, находясь в 1,8 километра от астероида, с помощью камер MapCam и PolyCam сделал снимки поверхности северного полушария Бенну. Аппарат заснял область размером 180 метров в поперечнике. В центре области, как отмечается, можно заметить небольшой участок практически без валунов, который мог бы теоретически подойти для забора грунта; левее же данного участка находится крупный валун, составляющий в ширину пятнадцать метров (это сопоставимо с размерами горбатого кита).
Сбор образцов с поверхности Бенну OSIRIS-REx, как предполагается, совершит летом 2020 года. В 2021-м аппарат, согласно расчетам, должен отправиться к Земле.
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Наука и техника , Наука
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