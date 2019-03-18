Новый смартфон ZTE может получить необычный вырез

ZTE Axon V & ZTE Axon S Renders Surface Online.

Check Now: https://t.co/KIwpZ6FZWX#ZTE #ZTEAxonV #ZTEAxonS— Pricekart (@pricekartcom) 18 марта 2019 г. Концепты неанонсированных смартфонов ZTE появился в Сети. Отличительной особенностью первого аппарата, ZTE Axon V, стало местоположение выреза— он разместился на боковой грани.

Такое решение позволит производителю оснастить устройство более ёмким аккумулятором. Смартфон также должен получить 6,8-дюймовый OLED-дисплей с соотношением сторон 21:9 и двойную фронтальную 3D-камеру, которая и будет расположена в вырезе.

На втором концепте изображён слайдер ZTE Axon S. Механизм, выдвигающийся вбок, открывает доступ как к двойной фронтальной, так и тройной задней вертикальной камере. Устройство может получить процессор Snapdragon 855, 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти.

Дата презентация ZTE Axon V и его цена пока неизвестны.