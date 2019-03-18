Новый смартфон ZTE может получить необычный вырез 

Концепты неанонсированных смартфонов ZTE появился в Сети. Отличительной особенностью первого аппарата, ZTE Axon V, стало местоположение выреза— он разместился на боковой грани.
ZTE Axon V & ZTE Axon S Renders Surface Online.
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Такое решение позволит производителю оснастить устройство более ёмким аккумулятором. Смартфон также должен получить 6,8-дюймовый OLED-дисплей с соотношением сторон 21:9 и двойную фронтальную 3D-камеру, которая и будет расположена в вырезе.
На втором концепте изображён слайдер ZTE Axon S. Механизм, выдвигающийся вбок, открывает доступ как к двойной фронтальной, так и тройной задней вертикальной камере. Устройство может получить процессор Snapdragon 855, 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти.
Дата презентация ZTE Axon V и его цена пока неизвестны.
Ранее News.ru рассказал, что Минкомсвязи предлагает легализовать в России встроенные сим-карты (eSIM). Их использование, как отмечают в министерстве, не требует изменений в законодательстве.