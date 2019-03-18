Встроенные сим-карты могут легализовать в России 

Минкомсвязи предлагает легализовать в России встроенные сим-карты (eSIM). Их использование, как отмечают в министерстве, не требует изменений в законодательстве.
Однако у сотовых операторов нет необходимой инфраструктуры для внедрения eSIM, а смена оператора не урегулирована на нормативном уровне. По словам замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олега Иванова, министерство работает над созданием нормативной базы для внедрения встроенных сим-карт в России. Она должна быть готова к концу 2019 года, сообщает «Ведомости».
Технология eSIM позволяет избежать похода в салоне связи: вся необходимая информация хранится на устройстве и загружается на него удалённо.
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