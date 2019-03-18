Смартфон спас человека от смертельного выстрела из лука

Как известно, в Австралии все хочет вас убить. И если старый знакомый целится в вас из лука — спасти может только чудо. Ну, или обычный телефон.

Как известно, бытовые вещи часто спасали исторических личностей от смертельных ранений. Так, к примеру, Тедди Рузвельт в 1912 году выступил с речью и попал под прицел. Однако футляр и стальные очки в кармане замедлили пулю, и ранение вышло не смертельным. Спустя более 100 лет в Нимбине, Австралия, ситуация повторилась весьма комичным и одновременно пугающим образом.

Как сообщает местная полиция, в среду утром жертва, стоя у дороги, увидела как нападающий целится из самого настоящего лука в непосредственной близости от нее. Когда потерпевший вытащил свой телефон, чтобы сделать снимок, стрела сорвалась с тетивы — и завязла в смартфоне, пробив корпус насквозь. Сама жертва отделалась легким порезом, который оставил выскочивший из рук телефон.

В настоящее время стрелок (который, как оказалось, был знакомым жертвы) арестован за нападение. А потерпевший собирается купить себе новый смартфон — и радуется тому, что у старого не взорвался аккумулятор.