Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Из-за затмения температура на Марсе резко снизилась 

Ридус + ещё 2 2 часа назад
Фото: NASA
Автоматическая межпланетная станция InSight, которая сейчас проводит исследование Марса, впервые смогла зафиксировать падение температуры на планете.
Это удалось заметить из-за затмения Солнца Фобосом — одного из двух спутников Марса.
Затмение длилось всего 30 минут, но несмотря на это, радиометр показал падение температуры поверхности Красной планеты.
Напомним, что старт миссии InSight состоялся 5 мая 2018 года, а уже 26 ноября 2018 года посадочный модуль приземлился на марсианское нагорье Элизиум.
Рабочая зона у InSight небольшая — всего четыре на два метра. В этом месте аппарат высадил сейсмограф SEIS и электромеханический бур HP3.
В начале прошлого месяца станция активировала оборудование APSS, собирающее данные о погодных условиях Марса.
Недавно InSight удалось понаблюдать три затмения Солнца одним из спутников Марса — Фобосом. Такие затмения краткосрочные, но аппарату удалось зафиксировать снижение температуры примерно на один градус Цельсия.
Бортовые камеры аппарата смогли увидеть уменьшение освещенности окрестностей станции в ходе затмения. Эти данные пригодятся при исследовании геофизических параметров самого верхнего поверхностного слоя Марса, — пояснили руководители миссии.
Напомним, что недавно один из инструментов InSight приостановил работу. Бур НР3, вероятно, столкнулся с крупным камнем в скальной породе и не смог его пробурить.
Сейчас специалисты пробуют устранить эту проблему.
Ридус: последние новости
На фото показали «пылевых дьяволов» Марса На фото показали, каким будет окололунный жилой модуль «Яндекс» назвал цифры продаж колонок с «Алисой»
Комментарии
Наука и техника
Читайте также
Видео
Россия снова запугала Запад ракетами
Политика Армия
Москва нашла способ проучить Киев за Крым
Политика
На Украине позлорадствовали после смерти Началовой
Шоу-бизнес Статьи
Пока вы спали: Конец ДРСМД грозит «случайной» войной
Общество
Корчевников не сдержал эмоции после смерти Началовой
Шоу-бизнес
В Сети рассказали о проблемах с похоронами Началовой
Шоу-бизнес
Бородину обвинили в неуважении к памяти Началовой
Шоу-бизнес
Вдовец Фриске расскажет, как умирала Началова
Шоу-бизнес
«Хе***о выросли»: Макаревич опять разочаровался в россиянах
Шоу-бизнес Общество
Очевидцы сообщили о ЧП на станции метро в Москве
Новости Москвы Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение