Синьхуа (Китай): как в космос проносили алкоголь во времена Гагарина?

Многое поразило зрителей в вышедшей под китайский новый год картине «Блуждающая Земля», но особенно занимательной показалась им фраза: «Знаешь, почему в эпоху Гагарина в космос нельзя было брать алкоголь?» Неужели и в космосе существовал сухой закон? Тогда почему же российский космонавт показан в фильме как любитель выпить? Отношения между космосом и алкоголем исторически были весьма противоречивыми.

Опасность употребления алкогольных напитков

То, что «во времена Гагарина было запрещено употреблять спиртные напитки», основывается на плачевном опыте. Сухой закон в первую очередь был введен из соображений противопожарной безопасности. Спирт, как легковоспламеняющаяся жидкость таит в себе массу опасностей для космического корабля, где в закрытом пространстве буквально каждый сантиметр напичкан дорогостоящей электроникой, и малейшее повреждение может стать причиной аварии.

23 марта 1961 года Валентин Бондаренко, которому предстояло стать первым советским космонавтом, проходил проверку в симуляторе низкого давления. После того, как с него сняли датчики, места, к которым они крепились Бондаренко протер ватой со спиртом, а затем бросил использованную вату на пол. По несчастному стечению обстоятельств вата, пропитанная спиртом, упала на нагреваемую электричеством пластину, спирт попал на провода, вызвал короткое замыкание и загорелся. Из-за большой концентрации кислорода в отсеке низкого давления, огонь мгновенно распространился по всему помещению. Когда дверь открыли, Бондаренко уже ничем нельзя было помочь, он умер. До запланированного на 12 апреля 1961 года первого пилотируемого космического полета оставалось всего три недели. Если бы не тот несчастный случай, первым человеком в космосе стал бы Валентин Бондаренко.

В фильме необходимость сухого закона показана на примере того, как космонавт с помощью водки поджег аппарат MOSS. Но спирт в космосе может привести не только к возгоранию. Официальный представитель НАСА Стефани Ширхольц подтвердила информацию, что в 1970-е годы проводились испытания для выявления реакции человеческого организма на алкоголь в космосе. Космонавт на «Скайлэб» пробовал пить херес в невесомости, на что его организм отреагировал рвотой. Еще одной проблемой при этом стало появление у космонавта отрыжки, при которой в воздух космического аппарата попадают мелкие капли алкоголя и желудочной кислоты, с которыми не просто справиться системе регенерации воды. А пена от пива вообще может повредить оборудование космической станции.

Еще одной важной причиной введения сухого закона в космосе стал запрет вождения в нетрезвом виде. По правилам НАСA, для сохранения ясности ума и способности своевременно реагировать на возникновение внештатной ситуации во время полета, американские космонавты не должны были употреблять алкоголь позднее, чем за 12 часов до полета. Однако по результатам независимого исследования, как минимум два космонавта НАСA были допущены к полету после употребления алкоголя.

Как пронести тайком

В нормативных документах всех стран сказано, что в космос запрещено брать алкоголь, кроме тех случаев, когда это одобрено вышестоящими органами и проведены все надлежащие проверки. Но русские, известные всем своей любовью к спиртным напиткам найдут способы пронести их на борт космического аппарата «контрабандой».

В фильме «Блуждающая Земля» показано, что у одного российского космонавта в скафандре имелся тайничок с алкоголем. Георгий Гречко , пробывший в космосе 130 дней, говорил, что для предотвращения атрофии мышц на космической станции космонавт должен ежедневно посвящать гимнастике минимум два часа. Для поддержания мышц в тонусе в условиях невесомости одежда оборудуется специальными устройствами. В них космонавты и прячут контрабандный алкоголь при смене.

Существуют документы, подтверждающие, что первый раз алкоголь незаконно проник в космос в 1971 году. Тогда у одного из советских космонавтов, находящихся на орбитальной станции «Салют-7» был день рождения, и его коллеги, отправляющиеся с Земли на станцию, захватили ему сюрприз. Космонавтам положено ежедневно измерять кровяное давление, поэтому каждый из них имел при себе тонометр, в который при желании можно беспрепятственно поместить бутылку. Так на орбитальную станцию была провезена бутылка армянского коньяка.

После ухода на пенсию многие советские космонавты делились своими секретами о том, как они проносили на космические корабли алкоголь. Из воспоминаний героя Советского Союза космонавта Игоря Волка узнаем, что в 1984 году он со своим товарищем Владимиром Джанибековым должен был лететь на космическом корабле «Союз». Вещи, которые можно было взять с собой, не должны были превышать норму веса. Для того, чтобы провезти с собой соленые огурцы и коньяк, космонавты голодали несколько недель, питаясь только хлебом и чаем. Таким образом они похудели на два килограмма, что позволило им пронесли излюбленные продукты на борт под скафандром. Другой космонавт спрятал бутылку спиртного в стопке документов. Он оставил только верхние листы, устроив внутри удобный тайничок для 1,5 литров алкоголя. Главное здесь было, чтобы при проверке никто не услышал бульканье жидкости.

Еще более увлекательно звучит история «космической контрабанды» дважды героя Советского Союза Валерия Рюмина. Перед полетом он купил 12 бутылок армянского коньяка и перелил их в пластиковые емкости с завинчивающейся крышкой. Пока корабль еще находился на Земле во время тренировок по акклиматизации ему удалось спрятать на нем шесть литров алкоголя.

Не только русские нарушали сухой закон в космосе. В 1969 году за несколько часов до того, как «Аполлон-11» совершил посадку на Луне, Базз Олдрин и Нил Армстронг провели в космосе «обряд причастия», выпив вина. Как говорит об этом Олдрин в своих мемуарах:

«Я налил немного вина из герметичного контейнера в бокал и подождал, пока оно перестанет кружиться. Сила притяжения Луны составляет всего 1/6 от Земного».

Естественно, связь с Землей тогда «внезапно» прервалась на некоторое время по вполне понятной причине.

Выпить не так уж просто

В условиях невесомости жидкости ведут себя как желе, их весьма трудно контролировать. Поэтому с виду простой процесс значительно усложняется для космонавта. Геогрий Гречко вспоминает, что как-то обнаружил в спортивном костюме неизвестно кем забытую фляжку с 1,5 литрами коньяка. К сожалению, больше половины ему выпить не удалось. В условиях невесомости остальное просто не выходило наружу, а все попытки выдавить содержимое окончились бы тем, что оно превратилось в пену и смешалось с воздухом.

Сменившие его космонавты поблагодарили Гречко, за то, что «оставил им половину». Как же космонавтам удавалось пить спиртные напитки в космосе в дальнейшем? Они изобрели непростой способ, при котором необходимо целых два человека. Один висит вниз головой, зажав флягу во рту, а второй легонько опускает его голову вниз. При движении головы вниз жидкость по инерции поднимается наверх и попадает ему в рот, после чего космонавты меняются местами. И смех, и слезы. Как говорил Георгий Гречко:

«Чтобы для такого додуматься, мало получить высшее образование, надо обладать незаурядной фантазией».

По вопросам алкоголя в космосе Россия никак не может прийти к согласию с США. НАСА запрещает своим космонавтам употреблять спиртное на борту летательных аппаратов, а на станции «Мир» можно найти французский или армянский коньяк. В 1997 году на орбитальной станции «Мир» космонавты отпраздновали успешное тушение пожара бутылочкой коньяка. Как сказал командир станции Василий Циблиев

«На борту космического корабля обязательно должно быть немного алкоголя, только представьте себе, какое сильное на нас оказывается давление».

Это уже ни для кого не секрет. По словам руководителя медицинского отбора космонавтов Вячеслава Рогожникова, такие «запасы» есть практически у каждого российского космонавта. Из воспоминаний Александра Лазуткина , проработавшего в космосе 184 дня, мы узнаем, что «однажды на станции внезапно изменился состав воздуха. Врачи из центра управления полетов прямо посоветовали нам немного выпить, чтобы нейтрализовать неблагоприятные последствия».

Вслед за техническим прогрессом в деле освоения космоса смягчается сухой закон, проводятся опыты по использованию спиртосодержащей реагентов в космосе. В 2015 году на орбитальную станцию был отправлен виски известной японской марки Suntory, чтобы посмотреть, станет ли напиток вкуснее в невесомости.

Синьхуа, Китай