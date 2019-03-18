Вирус герпеса просыпается в открытом космосе

Исследователи NASA выявили, что во время полета у большей половины экипажа космического корабля вирус герпеса переходит в активную стадию. Результаты исследования представлены на страницах журнале Frontiers in Microbiology.

При заражении герпесвирусы интегрируют собственную ДНК в геном клетки, после чего могут «сладко спать» в ядре на протяжении долгих лет, не беспокоя носителя заболевания напоминаниями о себе. При ослаблении иммунитета — например, в результате сильного эмоционального стресса — вирус может реактивироваться. Вирусные частицы начинают вновь синтезироваться с интегрированного участка ДНК, выходя из клетки и инфицируя ее соседей.

Ученые отобрали образцы жидкостей астронавтов до, после и во время полета. По результатам анализа, у 47 из 89 космонавтов, совершающих короткие перелеты на космических челноках, и у 14 из 23, что летали до Международной космической станции, обнаружились следы герпеса в образцах слюны или мочи.

«Астронавты переживают недели и месяцы в полной невесомости под агрессивными космическими лучами, не говоря уже о перегрузках при взлетах и посадках, — комментирует доктор Сатиш К. Мехта, сотрудник космического центра им. Линдона Джонсона и ведущий автор публикации. — Эмоциональная обстановка усугубляется и «обыкновенными» стресс-факторами, такими как социальная изоляция, клаустрофобия и сбитый суточный цикл».

В результате постоянного напряжения в крови астронавтов наблюдается повышенная концентрация кортизола и адреналина — гормонов стресса, подавляющих иммунную систему. Иммунные клетки, что обычно подавляют и уничтожают вирусы, становятся менее эффективными во все время космического полета, а иногда и до 60 дней после.

Несмотря на наличие вирусных частиц в образцах, внешне заболевание себя никак не обнаружило.

«Только у шести астронавтов симптомы вирусной реактивации проявили себя, — утверждает Мехта. — И все они были незначительными».

Однако в связи с предстоящими полетами на Марс, вирусы вроде герпеса могут представлять большую опасность. С продолжительностью полета характер и распространение заболевания будут только усугубляться.

Идеальным решением проблемы является вакцинация. Но на настоящий момент вакцинации поддается только один из восьми типов вируса — вирус ветряной оспы (Varicella-zoster virus). Пока врачи NASA сфокусированы на избавлении от симптомов заболевания, исследовательская работа по разработке вакцин идет полным ходом.