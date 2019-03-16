Третий самолет МС-21-300 впервые поднялся в воздух 

Третий опытный самолет МС-21-300 впервые поднялся в воздух, сообщила журналистам пресс-служба Минпромторга.
"Шестнадцатого марта на аэродроме Иркутского авиационного завода состоялся первый полет третьего опытного самолета МС-21-300. Продолжительность полета составила 1 час 30 минут, он проходил на высоте до 3500 метров при скорости до 500 км/час", — говорится в сообщении.
Отмечается, что полет прошел в штатном режиме.
Пресс-служба со ссылкой на президента на президента Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря сообщила, что в 2019 году к летным испытаниям присоединится четвертый опытный самолет МС-21-300.
МС-21-300 — ближне— и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Первый полет совершил 28 мая 2017 года. Завершение сертификации запланировано на 2020 год. На серийное производство предполагается выйти в 2021 году.