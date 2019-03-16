Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Во Флориде стартовала ракета-носитель Delta IV со спутником для ВС США 

РИА Новости + ещё 6 2 часа назад
Фото: NASA
Ракета-носитель Delta IV стартовала с космодрома на мысе Канаверал с коммуникационным спутником WGS 10 для ВС США и союзников, трансляцию запуска ведет компания United Launch Alliance.
Старт ракеты был дан в 03.26 мск в субботу. Ранее запуск откладывался из-за технических проблем с ракетой.
Спутник, предназначенный для обеспечения защищенной связи для военных США и их союзников по всему миру, построен компанией Boeing. Он станет десятым в созвездии спутников Wideband Global SATCOM, который США разворачивают с 2007 года на смену действующей с 60-х годов прошлого века системе DSCS (Defense Satellite Communication System).
Последние новости
В Новой Зеландии неизвестный открыл стрельбу в мечети В Совбезе сообщили о переброске войск НАТО к границам России Менеджер Началовой прокомментировала сообщения об отеке мозга у певицы
Наука и техника , Технологии , Boeing , США
Читайте также
Видео
Опозорившемуся Порошенко напомнили о провалах
Украина В мире
Пока вы не спали: Украинский след в новозеландской трагедии
В мире
«Раскрыты» планы России по захвату новых стран
В мире
«Потому что Крым — это Россия»
Политика Общество
Российские офицеры попали в засаду боевиков Сирии
Ближний Восток Армия
Любовница Петросяна похвасталась роскошью
Шоу-бизнес
Стала известна позиция Путина по делу Калви
Политика
Лечивший Началову врач сделал признание
Шоу-бизнес
Кадыров прояснил свою роль в присоединении Крыма
Общество Политика
«Крымская весна», выставки и танцы на льду
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение