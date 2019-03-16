Во Флориде стартовала ракета-носитель Delta IV со спутником для ВС США

Фото: NASA

Ракета-носитель Delta IV стартовала с космодрома на мысе Канаверал с коммуникационным спутником WGS 10 для ВС США и союзников, трансляцию запуска ведет компания United Launch Alliance. Старт ракеты был дан в 03.26 мск в субботу. Ранее запуск откладывался из-за технических проблем с ракетой. Спутник, предназначенный для обеспечения защищенной связи для военных США и их союзников по всему миру, построен компанией Boeing . Он станет десятым в созвездии спутников Wideband Global SATCOM, который США разворачивают с 2007 года на смену действующей с 60-х годов прошлого века системе DSCS (Defense Satellite Communication System).