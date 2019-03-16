Российские ученые рассказали об обнулении отсчета времени в системе GPS

Обнуление отсчета времени в американской системе GPS, которое произойдет в ночь на 7 апреля, не затронет жизненно важных потребителей и обладателей новой навигационной аппаратуры, сообщили РИА Новости во Всероссийском научно-исследовательском институте физико-технических измерений, где хранится российский стандарт времени.

В ночь с 6 на 7 апреля 2019 года американская система GPS "обнулит" свои часы. В системе используется счетчик, который способен отследить максимум 1024 недели, то есть работать около 19 с половиной лет. Предыдущий отсчет начался в августе 1999 года. В связи со сбросом отсчета на старых навигационных устройствах начнет отображаться неправильная дата, поскольку номер недели принимается навигационной аппаратурой в составе сообщения со спутника. Следующий такой сброс времени произойдет 20 ноября 2038 года.

"Современные приемники всех глобальных навигационных спутниковых систем, как правило, изначально оснащены программным обеспечением с автоматической системой обновления данных при приеме сигнала. Потребители, в работе которых жизненно важно отслеживать точные данные сигналов глобальных навигационных спутниковых систем и синхронизироваться по времени, своевременно обновляют техническое оснащение и заранее знают о возможностях своих приборов", — сказали в институте.

Там уточнили, что проблемы с получением некорректного времени могут возникнуть у аппаратуры совсем старого поколения, которая уже практически мало где используется и применяется.

Аналогичной позиции придерживается генеральный директор российского навигационного холдинга "СпейсТим" Алексей Смятских

"Не думаем, что "сбои" в работе GPS как-то скажутся на работе современного навигационного оборудования российского производства", — сказал он.

По его словам, владельцы навигационных приемников ГЛОНАСС/GPS или более современных мультисистемных приемников, получающих данные от GPS, ГЛОНАСС, европейской Galileo и китайской BeiDou не заметят проблемы, они продолжат получать стабильные навигационные данные и сигнал точного времени.

На днях управление по связям с общественностью 50-го крыла военно-воздушной базы США Шривер опубликовало обращение к пользователям системы GPS. В связи с предстоящим "обнулением" даты гражданским потребителям рекомендовано сообщать о возможных проблемах с системой в навигационный центр береговой охраны, пилотам гражданской авиации сообщать об аномалиях в работе GPS в Федеральное авиационное управление, а военным пользователям обращаться в Операционный центр системы GPS.