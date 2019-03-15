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Небо Апатитов озарило редкое природное явление 

Lenta.ru 1 час назад
Фотограф Валентин Жиганов стал свидетелем появления солнечных столбов над городом Апатиты Мурманской области и сделал восхитительные снимки этого природного явления на фоне ЛЭП, дорожных трасс. Часть своих фотографий он выложил в Instagram и во «ВКонтакте», видео со съемок опубликовано на YouTube.
В разговоре с Daily Mail Жиганов отметил, что раньше никогда не видел световые столбы. По его словам, сначала он планировал снять двух девушек в джакузи в лесу на фоне северного сияния, однако потом заметил вертикальные полосы света со стороны города и решил их запечатлеть.
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Наука и техника , Видео , Daily Mail , Мурманская Область
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