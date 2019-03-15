Граждане с именем Юрий смогут бесплатно посетить Музей Победы 12 апреля

Вход в Музей Победы на Поклонной горе сделают бесплатным 12 апреля для посетителей с именем Юрий по случаю празднования Юрьева дня. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

12 апреля 58 лет назад Юрий Гагарин облетел по орбите планету Земля. С 1962 года этот день отмечается как День космонавтики.

"В честь праздника мы дарим всем Юриям, тезкам первого космонавта на планете, возможность посетить наш музей бесплатно. Для этого необходимо предъявить паспорт в кассе выставочного комплекса", — отметили в пресс-службе музея.

Посетители смогут посетить основную экспозицию, а также посмотреть документальный фильм о Герое СССР, легендарном космонавте Георгии Береговом.

Ранее сообщалось, что в павильоне «Космос» на ВДНХ открылась новая экспозиция, посвященная жизни на Международной космической станции (МКС). Посетители смогут узнать, чем питаются космонавты, как они спят и какую одежду носят.

Кроме того, участники экскурсии смогут примерить специальную перчатку скафандра и испытать нагрузки, которые испытывает человек в открытом космосе.