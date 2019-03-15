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Граждане с именем Юрий смогут бесплатно посетить Музей Победы 12 апреля 

Москва24 + ещё 8 2 часа назад
Фото: Москва24
Вход в Музей Победы на Поклонной горе сделают бесплатным 12 апреля для посетителей с именем Юрий по случаю празднования Юрьева дня. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
12 апреля 58 лет назад Юрий Гагарин облетел по орбите планету Земля. С 1962 года этот день отмечается как День космонавтики.
"В честь праздника мы дарим всем Юриям, тезкам первого космонавта на планете, возможность посетить наш музей бесплатно. Для этого необходимо предъявить паспорт в кассе выставочного комплекса", — отметили в пресс-службе музея.
Посетители смогут посетить основную экспозицию, а также посмотреть документальный фильм о Герое СССР, легендарном космонавте Георгии Береговом.
Ранее сообщалось, что в павильоне «Космос» на ВДНХ открылась новая экспозиция, посвященная жизни на Международной космической станции (МКС). Посетители смогут узнать, чем питаются космонавты, как они спят и какую одежду носят.
Кроме того, участники экскурсии смогут примерить специальную перчатку скафандра и испытать нагрузки, которые испытывает человек в открытом космосе.
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Наука и техника , Юрий Гагарин
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