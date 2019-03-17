Источник: для модуля МКС «Наука» изготовят новые топливные баки

Новые топливные баки, наподобие применяемых в разгонном блоке "Фрегат", изготовят для многофункционального лабораторного модуля "Наука", старые баки которого засорены металлической стружкой. Такое решение было принято в субботу на совещании в Ракетно-космической корпорации "Энергия" с участием гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

Модуль, предварительно, планируется запустить к Международной космической станции (МКС) летом 2020 года на ракете-носителе "Протон-М" с космодрома Байконур.

"Принято решение изготовить для модуля "Наука" взамен засоренных стружкой новые топливные баки, подобные тем, что используются в разгонном блоке "Фрегат", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что "старые баки прочистить невозможно, и это не имеет смысла, потому что, кроме проблем с засором, они 18 лет назад были изготовлены с нарушениями и имеют микротрещины".

По его словам, для проведения операции по замене топливных емкостей модуль будет доставлен из Центра им. Хруничева в РКК "Энергия". Новые баки изготовит производитель блоков "Фрегат" — НПО им. Лавочкина. Источник отметил, что "гендиректор Роскосмоса держит работы по МЛМ и другим долгостроям корпорации на личном контроле".

О модуле "Наука"

Строительство модуля "Наука" началось еще в 1995 году. Его первоначально планировалось отправить на МКС как дублер "Зари" (первый модуль станции, продолжает полет в ее составе), но старт неоднократно откладывался. В 2013 года "Науку" отправили в Центр им. Хруничева из-за обнаруженной металлической стружки в его топливной системе, в частности, в баках. Ранее планировалось, что баки удастся очистить и модуль отправится в космос без замены этих элементов.

Работы над модулем совместно ведут Центр имени Хруничева и "Энергия".

Ранее Рогозин сообщал, что отправка модуля к МКС запланирована на лето 2020 года. В субботу в своем Twitter глава Роскосмоса рассказал, что модуль "Наука" перевезут из Центра имени Хруничева в РКК "Энергия" в августе 2019 года для предполетных испытаний.

"Наука" должна предоставить порт для стыковки кораблей "Союз" и "Прогресс", обеспечивать перекачку топлива из баков "Прогресса" на МКС, а также управлять ориентацией станции по крену с помощью двигателей. МЛМ способен вырабатывать кислород на шесть человек, регенерировать воду из урины. С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет (первый находится в модуле "Звезда"), каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять ряд работ без выхода в открытый космос.