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Американские астронавты продолжат летать на «Союзах» 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что астронавты по-прежнему будут отправляться на МКС на ракетах «Союз» российского производства. Запуск программы пилотируемых полетов от США этого не изменит. Об этом сообщил «Интефакс».
«Мы договорились с НАСА о том, что мы сохраняем договоренности и принципы взаимодействия, согласно которым астронавты продолжают летать на кораблях «Союз», а мы будем летать на американских кораблях», — произнес Рогозин во время пресс-конференции после старта и стыковки «Союз МС-12» с Международной космической станцией.
Глава Роскосмоса отметил, что появление коммерческих пилотируемых кораблей — это поддерживающая, альтернативная транспортная система на МКС. Дмитрий Рогозин сделал акцент, что на «Союзах» отправляться в космос по-прежнему будут смешанные экипажи.
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Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Роскосмос , NASA , США
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