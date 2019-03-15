Американские астронавты продолжат летать на «Союзах»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что астронавты по-прежнему будут отправляться на МКС на ракетах «Союз» российского производства. Запуск программы пилотируемых полетов от США этого не изменит. Об этом сообщил «Интефакс».

«Мы договорились с НАСА о том, что мы сохраняем договоренности и принципы взаимодействия, согласно которым астронавты продолжают летать на кораблях «Союз», а мы будем летать на американских кораблях», — произнес Рогозин во время пресс-конференции после старта и стыковки «Союз МС-12» с Международной космической станцией.

Глава Роскосмоса отметил, что появление коммерческих пилотируемых кораблей — это поддерживающая, альтернативная транспортная система на МКС. Дмитрий Рогозин сделал акцент, что на «Союзах» отправляться в космос по-прежнему будут смешанные экипажи.