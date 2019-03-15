Российский космический корабль сменит название из-за гендера

Перспективный многоразовый пилотируемый космический корабль «Федерация» получит новое «мужское имя», передает ТАСС в пятницу, 15 марта.

«Придумали уже», — сказал директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на пресс-конференции после стыковки «Союза МС-12» с Международной космической станцией (МКС).

Какое именно Рогозин не уточнил.

Ранее, по данным агенства, глава Роскосмоса уже говорил, что проект должен носить мужское, а не женское имя, не объясняя причин к тому.

В будущем «Федерация» призвана сменить пилотируемые корабли серии «Союз» и грузовые «Прогрессы». Название для перспективного космического судна впервые в истории пытались определить с помощью голосования в декабре 2015 года. Тогда первое место с большим отрывом получил «Гагарин» (10,4 тысяч голосов), а второе — Вектор (4,9 тысяч).

«Федерация» (3,6 тысяч) заняла третье место, однако, именно это имя, предложенное жителем Кемерово Андреем Смокотиным, и было утверждено.