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Ученые назвали новый род пауков в честь имперских штурмовиков 

runews24.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: Pixabay
В Колумбии ученые нашли и описали восемь пауков, которые ранее на этой территории не были замечены. Шесть из них стали представителями новых видов, а уже четыре из них образовали новый род.
Исследователи утверждают, что пауки семейства паратропидидовых ранее встречались только в северной и центральной части южноамериканского континента, но в Колумбии ранее обнаружены не были. Свою работу ученые опубликовали в ZooKeys.
Уругвайские арахнологи нашли и описали в Колумбии восемь видов паукообразных. Шесть из них встречаются впервые. Ученые объединили четыре новых вида в один род, который назвали в честь штурмовиков из «Звездных воин» Stormtropis. Исследователей вдохновила схожесть этих паучков между собой, а также их способность к маскировке. Эти пауки используют естественный камуфляж в виде налипающих на них частичек почвы.
Ученые часто называют свои открытия в честь персонажей каких-либо сериалов и фильмов. Так, в 2017 году появился новый вид, который был назван в честь Арагога из книг о Гарри Поттере. А в марте этого года были описаны новые виды жуков-долгоносиков, которые получили имена в честь героев фильмов, мифов и даже ученых.
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Наука и техника , Гарри Поттер , Колумбия
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