Ученые назвали новый род пауков в честь имперских штурмовиков

Колумбии ученые нашли и описали восемь пауков, которые ранее на этой территории не были замечены. Шесть из них стали представителями новых видов, а уже четыре из них образовали новый род.

Исследователи утверждают, что пауки семейства паратропидидовых ранее встречались только в северной и центральной части южноамериканского континента, но в Колумбии ранее обнаружены не были. Свою работу ученые опубликовали в ZooKeys.

Уругвайские арахнологи нашли и описали в Колумбии восемь видов паукообразных. Шесть из них встречаются впервые. Ученые объединили четыре новых вида в один род, который назвали в честь штурмовиков из «Звездных воин» Stormtropis. Исследователей вдохновила схожесть этих паучков между собой, а также их способность к маскировке. Эти пауки используют естественный камуфляж в виде налипающих на них частичек почвы.