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Найдена оружейная мастерская возрастом 60 тысяч лет 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Andrzej Wisniewski / University of Wroclaw
В Польше археологи отыскали на юге страны 60-тысячелетнюю кремневую мастерскую, в которой неандертальцы изготавливали свои инструменты и оружие.
Как сообщает Science in Poland, находка была сделана в Силезии. По словам ученых, это первая из найденных в Центральной Европе большая мастерская, которая не была расположена в пещере.
На данный момент исследователи обнаружили около 17 тысяч каменных изделий. Анализ показал, что они были созданы примерно 60 тысяч лет назад. Их изготовили неандертальцы, близкие родственники современного человека.
Предполагается, что на территории современной Польши они появились примерно 300 тысяч лет назад. К слову, самое древнее каменное орудие, найденное в этой стране, было изготовлено более 200 тысяч лет назад. Его нашли на берегу Вислы. А самым древним останкам неандертальца, обнаруженным в Польше, более 100 тысяч лет.
По словам доктора Анджея Вишневски из Института археологии Вроцлавского университета, до сих пор считалось, что такие большие скопления кремневых орудий в одном месте были характерны только для современных людей.
Ученые полагали, что очень крупные мастерские появились лишь 40 тысяч лет назад и использовались еще на протяжении 30 тысяч лет. Неандертальцы не задерживались подолгу на одном месте. Поэтому ученые полагали, что крупных мастерских у них и быть не могло.
Однако новое исследование доказывает, что это не так. В мастерской археологи обнаружили орудия разного типа — каменные топоры и ножи, а также инструменты для их изготовления.
Примечательно, что ученым удалось реконструировать весь процесс изготовления инструмента — от первого удара по камню до готового изделия.
Кроме того, они определили, какие из найденных инструментов использовались, а какие — нет.
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Наука и техника , Наука , Польша
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