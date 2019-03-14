Духовник «Роскосмоса» освятил ракету «Союз» для запуска экипажа МКС

Духовник "Роскосмоса" , настоятель храма Святого Великомученика Георгия Победоносца в городе Байконур отец Сергий (Бычков) освятил ракету-носитель "Союз-ФГ" на стартовом комплексе космодрома Байконур, с помощью которой в четверг будет запущен пилотируемый корабль "Союз МС-12" с новым экипажем МКС, сообщило НАСА

Ранее сообщалось, что запуск корабля "Союз МС-12" планируется на 14 марта в 22.14 мск, а его стыковка с МКС — на 15 марта в 4.07 мск. В экипаж "Союза МС-12" вошли россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг, не долетевшие на "Союзе МС-10" до МКС в октябре из-за аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ", а также американка Кристина Кук

Фотографии освящения отцом Сергием находящейся на стартовом комплексе космодрома Байконур ракеты "Союз-ФГ", руководителей предстоящего пуска и представителей СМИ опубликованы НАСА на Flickr.

Отец Сергий освящает ракеты, стартующие с Байконура, с 1998 года. Ему присуждено звание заслуженного испытателя космодрома и заслуженного испытателя космической техники. Отец Сергий входит в госкомиссию, которая утверждает международные экипажи, отправляющиеся на МКС.

Ранее сообщалось, что обряд освящения ракеты "Союз-ФГ" был перенесен на сутки из-за проблем с прибором системы управления ракеты, произведенным на Украине, и необходимостью проведения повторных комплексных испытаний "Союза-ФГ" после его замены.