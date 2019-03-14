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Telegram нажился на массовом сбое в работе соцсетей 

Lenta.ru + ещё 8 1 час назад
Фото: Reuters
После массового сбоя в работе Facebook, Instagram и WhatsApp более трех миллионов новых пользователей зарегистрировались в Telegram. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале в четверг, 14 марта.
«Хорошо. У нас есть настоящая приватность и неограниченное пространство для всех», — написал он.
Источник в Telegram заявил TechCrunch, что рекордное число новых пользователей может быть связано с неполадками в работе конкурирующих приложений.
Массовый сбой в работе социальных сетей и мессенджеров произошел вечером 13 марта. Пользователи жаловались на невозможность обмениваться сообщениями, листать ленту новостей и публиковать записи. Представители компании позднее заявили, что проблема связана с неправильной настройкой сервера.
В России Telegram пытаются заблокировать с апреля 2018 года. Согласно судебному решению, это связано с отказом администрации сервиса предоставить ключи шифрования к перепискам пользователей.
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