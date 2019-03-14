10 гектаров леса за одного космонавта: о том, как полёты в космос вредят климату

В своём обращении к потомкам немецкий космонавт Александр Герст посетовал на загрязнение атмосферы углекислым газом и ухудшение состояния климата, пишет Deutschlandfunk. При этом именно профессия космонавта является крайне вредной для окружающей среды. Согласно статистике, один старт ракеты «Союз» выбрасывает в атмосферу 80 тонн углекислого газа.

Во время своей последней миссии на МКС немецкий космонавт Александр Герст записал видеообращение к своим «внукам», сообщает Deutschlandfunk. В нём Герст сожалеет о том, как современное поколение обращается с Землёй.

Герст говорит, что атмосфера планеты загрязняется углекислым газом, а это, в свою очередь, негативно сказывается на климате. Он отмечает, что нынешнему поколению стоит извиниться за то, в каком состоянии оно оставляет планету. Как пишет издание, понятно, почему космонавт жалуется на состояние окружающей среды, ведь именно космические путешествия наносят природе особенно большой ущерб.

Согласно статистике, приводимой Deutschlandfunk, каждый житель Германии производит 10 тонн углекислого газа в год. При этом ракета «Союз» только в момент старта вырабатывает более 80 тонн углекислого газа.

Кроме того, в ходе своей подготовки космонавты часто путешествуют: полёты в тренировочные центры Европы, России и Японии становятся причиной дополнительных десятков тонн углекислого газа каждый год.

Как отмечает издание, чтобы компенсировать выбросы углекислого газа, космические агентства должны высаживать минимум 10 га леса за каждого своего космонавта.