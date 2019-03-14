Украина подвела Россию

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Украина подвела: предстартовые проблемы «Союза» 

Газета.Ru 42 минуты назад
Испытания ракеты «Союз» перед пилотируемым стартом состоялись не без проблем — пришлось заменить приборы, один из которых был украинского производства. На космодроме сместился график работ, однако старт «Союза-ФГ» планируется по расписанию — 14 марта.
Комплексные испытания ракеты-носителя «Союз-ФГ», на которой планируется отправить в космос новый экипаж МКС, пришлось провести дважды из-за возникших проблем. Испытания, в ходе которых проводится имитация полета ракеты вплоть до отделения космического корабля, прошли накануне после вывоза «Союза-ФГ» на стартовый комплекс Байконура. В результате, выявились ошибки в работе отдельных систем.
«Было принято решение устранить замечания и провести повторные комплексные испытания, которые сегодня успешно завершились на Байконуре», — сказал РИА «Новости» источник в ракетно-космической отрасли.
По этой причине сместился график работ на космодроме, однако старт «Союза-ФГ» переносить не планируется. «На случай подобных ситуаций в графике предстартовой подготовки имеется резервный день», — пояснил источник.
Проблемы с ракетой «Союз-ФГ» возникли во время испытаний
Сообщается, что в ракете заменили два прибора, на которых обнаружились неисправности. Ранее о неисправностях в ракете сообщил журналистам в среду российский космонавт, командир корабля Алексей Овчинин.
«Да, была небольшая неисправность, ее заметили, заменили весь тракт», — сказал он на предполетной пресс-конференции.
Позднее стало известно, что неполадка была связана с украинским прибором системы управления ракеты-носителя «Союз-ФГ».
«Был заменен прибор, изготовленный на предприятии ГНПП «Коммунар», — сказал источник РИА «Новости».
До конца эксплуатации ракет «Союз-ФГ» осталось провести три пуска, после чего пилотируемые запуски с Байконура станут проводиться на ракете «Союз-2».
Ранее Россия изготовила последнюю ракету-носитель «Союз» с системой управления, произведенной на Украине. Три оставшихся ракеты «Союз-ФГ» будут применены для запуска к МКС в 2019 году пилотируемых кораблей «Союз МС-12» (14 марта), «Союз МС-13» (6 июля) и «Союз МС-15» (25 сентября). После прекращения эксплуатации «Союза-ФГ» будут продолжаться пуски ракеты «Союз-2» с системой управления российского производства, уточнил источник.
Украинские приборы стояли и на ракете «Союз-ФГ», с которой произошла авария при запуске корабля «Союз МС-10» 11 октября 2018 года, из-за чего россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не смогли долететь до МКС.
На харьковском предприятии «Объединение Коммунар» тогда прокомментировали информацию о том, что упавшая 11 октября ракета «Союз-ФГ» была оснащена системой управления, произведенной на этом заводе. «Мы работаем по международной космической программе, в которой участвует Европейское космическое агентство, NASA, Российская федерация. Это программа международного сотрудничества, — пояснил »Газете.Ru» источник на заводе. — Сейчас мы не изготавливаем (системы управления для ракет «Союз-ФГ»), это все ранее изготовленные заделы».
В мае 2018 года СМИ сообщали, что в резерве у Роскосмоса оставались семь ракет «Союз-ФГ» с украинской системой управления (две из них уже использованы), а с 2019 года на смену этой ракете для пилотируемых пусков должны прийти ракеты «Союз-2.1а».
13 марта 2019 года, в Испытательном учебно-тренировочном комплексе Центра подготовки космонавтов города Байконур состоялась традиционная пресс-конференция основного и дублирующего экипажей транспортного пилотируемого корабля (ТПК) «Союз МС-12».
Космонавты и астронавты ответили на вопросы журналистов и рассказали о планах предстоящей экспедиции на Международную космическую станцию (МКС), о выходе в открытый космос, запланированный на май, и новых экспериментах на борту станции.
Ранее Госкомиссия утвердила экипажи корабля. В состав основного экипажа ТПК «Союз МС-12» вошли космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин, астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кук. Их дублеры — космонавт Роскосмоса Александр Скворцов, астронавт ESA Лука Пармитано и астронавт NASA Эндрю Морган.
Так, командир экипажа Алексей Овчинин отметил, что в рамках экспедиции на МКС запланировано порядка 300 экспериментов с российской и американской стороны:
«Направление экспериментов — медицинские, медико-биологические, дистанционное зондирование Земли. Часть экспериментов новые, остальные будут продолжены. Когда к нам прилетит наш дублирующий экипаж, нам предстоит уникальный эксперимент влияния факторов полета на организм человека, будем выполнять ультразвуковое исследование почти всех внутренних органов».
Также космонавты рассказали о выходах в открытый космос, которые предстоят экипажу. Первый из них запланирован в составе астронавтов Энн Макклейн и Кристины Кук. Для российских космонавтов Олега Кононенко и Алексея Овчинина внекорабельная деятельность запланирована на 29 мая.
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Комментарии53
Наука и техника , Видео , Статьи , Технологии , Кристина Кук , Александр Скворцов , Эндрю Морган , Алексей Овчинин , Центр подготовки космонавтов , Роскосмос , Европейское космическое агентство , NASA , Газета.Ru , РИА Новости , Байконур
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