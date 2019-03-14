Российские физики повернули время вспять

Ученым удалось создать компьютер, который на долю секунды изменил общепринятое направление Вселенной на квантовом уровне.

Группе российских ученых удалось повернуть время вспять, правда лишь на долю секунды. Свидетелями открытия стали коллеги из США Швейцарии , помогавшие московским физикам из физико-технического института (МФТИ).

В ходе научного опыта исследователи заставили квантовый компьютер вернуться в прошлое, нарушив тем самым второй закон термодинамики. Именно он, с точки зрения физики, описывает единственное принятое направление нашей Вселенной — из прошлого в будущее, сообщает журнал Scientific Reports.

О том, что второе начало может нарушаться на квантовом уровне московские физики обнаружили еще несколько лет назад. Это послужило отправной точкой для создания квантового аналога знаменитого «демона Максвелла» — гипотетического устройства, способного сортировать быстрые и медленные молекулы.

Дальнейшие исследования натолкнули ученых на вопрос, можно ли обернуть время вспять по законам квантовой физики.

Историческую операцию группа международных ученых провела на обычном квантовом компьютере, создав необходимый уровень хаоса, а затем направив набор чисел в ячейках памяти к упорядочиванию.

В результате элементарные вычислительные модули (кубиты) на мгновение вернулись в исходное состояние.