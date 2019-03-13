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Утвержден экипаж корабля «Союз», который отправится к МКС 14 марта 

Вести.Ru 39 минут назад
Фото: EPA
На космодроме Байконур государственная комиссия утвердила составы основного и дублирующего экипажей корабля "Союз МС-12", старт которого к Международной космической станции запланирован на 14 марта.
На орбиту отправятся россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг, которые не попали на МКС из-за аварии ракеты 11 октября 2018 года, а также астронавт НАСА Кристина Кук, передает телеканал "Россия 24". Экипаж проведет в космосе 204 дня. На этот период запланировано несколько выходов в открытый космос и проведение 59 экспериментов.
В дублирующий состав вошли космонавт "Роскосмоса" Александр Скворцов, астронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано и астронавт НАСА Эндрю Морган.
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Наука и техника , Кристина Кук , Александр Скворцов , Эндрю Морган , Алексей Овчинин , Роскосмос , Европейское космическое агентство , NASA , Байконур
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