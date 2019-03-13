В неполадках «Союза» оказалась виновна украинская сторона

На ракете «Союз-ФГ» заменили датчик украинского производства, передает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

12 марта в ходе испытаний и проверок ракеты-носителя «Союз-ФГ», которая 14 марта должна доставить новый экипаж космонавтов к МКС, были выявлены неполадки в одном из приборов системы управления ракеты производства украинской компании «Хартрон».

«Прибор был заменен на аналогичный, взятый из запасного комплекта на космодроме Байконур», — заявил источник.

Повторная комплексная проверка ракеты неполадок не выявила.

Он отметил, что первоначально замечание к прибору украинского производства не было критичным, и датчик можно было не менять, однако решение о замене было принято в связи с тем, что запуск пилотируемый, и требуется 100%-ная гарантия безопасности.