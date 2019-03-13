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В неполадках «Союза» оказалась виновна украинская сторона 

Рамблер 10 минут назад
Фото: ТАСС
На ракете «Союз-ФГ» заменили датчик украинского производства, передает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
12 марта в ходе испытаний и проверок ракеты-носителя «Союз-ФГ», которая 14 марта должна доставить новый экипаж космонавтов к МКС, были выявлены неполадки в одном из приборов системы управления ракеты производства украинской компании «Хартрон».
«Прибор был заменен на аналогичный, взятый из запасного комплекта на космодроме Байконур», — заявил источник.
«Роскосмос» откажется от ракет «Союз-ФГ» после аварии
Повторная комплексная проверка ракеты неполадок не выявила.
Он отметил, что первоначально замечание к прибору украинского производства не было критичным, и датчик можно было не менять, однако решение о замене было принято в связи с тем, что запуск пилотируемый, и требуется 100%-ная гарантия безопасности.
Старт ракеты «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-12» запланирован на 14 марта в 22:14 мск. На этом корабле к МКС отправится новый экипаж — космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кох. Овчинин и Хейг должны были прибыть на станцию еще в октябре 2018 года, однако этому помешала авария ракеты-носителя «Союз-ФГ» 11 октября. Тогда экипаж не пострадал, поскольку штатно сработала система аварийного спасения.
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Наука и техника , Алексей Овчинин , Роскосмос , NASA , ИТАР-ТАСС
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