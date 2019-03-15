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Toyota представила концепт лунохода 

Индикатор + ещё 2 4 часа назад
Фото: JAXA
Крупнейшая японская автомобильная корпорация объединилась с Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA) для создания первого электрического лунного вездехода на топливных элементах и солнечных батареях. По оценкам производителя луноход запустят в космос уже в 2029 году. Сообщение о начале работ было опубликовано на сайте JAXA.
«Шестиколесное транспортное средство рассчитано на двух человек и способно преодолевать тысячи километров по поверхности Луны, — компания объявила на этой неделе. — К тому же ровер будет спроектирован таким образом, чтобы дать возможность астронавтам находиться в нем без скафандров».
Автомобиль будет иметь длину 6 м и площадь 13 м2. Так что космонавтам будет еще и где развернуться. Ровер высадится на Луну до прибытия экипажа, чтобы встретить их уже на месте.
Генеральный директор Toyota Акио Тойода утверждает, что компания уверенна в «долговечности и ходовых качествах» продуктов и возможностях топливных элементов для питания электромобилей.
Электромобили на топливных элементах могут передвигаться гораздо дальше, чем те, что работают на батареях. Несмотря на то, что количество энергии, которое можно доставить на Луну, ограничено, луноход сможет преодолевать дистанции более 10 000 километров.
«Я считаю, что наша индустрия должна разделять международное стремление к освоению космоса», — заявляет Тойода.
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