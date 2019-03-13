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Биологи нашли в Крыму мотыля, способного жить в густом рассоле 

Р-Спорт 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ученые из Севастополя и Санкт-Петербурга выяснили, что три вида крымских комаров обладают уникальной "суперспособностью" — их личинки могут жить в очень густом рассоле, сопоставимом по уровню солености с Мертвым морем. Их описание было представлено в журнале Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems.
"Мы планируем продолжать это исследование, так как остается еще много нерешенных вопросов. В частности, мы хотим выяснить, какие адаптации есть у самого солеустойчивого вида хирономид, Baeotendipes noctivagus, какие соединения и как он использует; какие факторы влияют на продуктивность его популяций", — рассказывает Николай Шадрин, биолог из Института морских биологических исследований РАН в Севастополе.
В последние годы ученые начали активно обсуждать гипотезу панспермии — идею того, что жизнь на Землю или другие планеты могла быть занесена из космоса. Она была придумана в 1903 году известным шведским химиком Сванте Аррениусом, однако до недавнего времени ее никто не рассматривал всерьез.
Ситуация несколько поменялась после экспериментов на борту российских биоспутников серии "Бион-М", на практике доказавших возможность выживания микробов при падении метеорита на Землю. Кроме того, американские ученые показали, что окаменелые останки земной жизни могли быть "выбиты" с поверхности Земли астероидами и быть выброшены в космос, откуда они могли попадать в прошлом на Луну, Марс и другие планеты.
Подобные опыты, а также открытие следов потенциально обитаемых озер на Марсе, заставляют ученых задуматься о том, в каких условиях могут жить внеземные живые существа и что нужно для их выживания. Одними из кандидатов на роль подобных "инопланетян" считаются так называемые галофилы — небольшая группа микробов и многоклеточных существ, способных жить в условиях чрезвычайно высокой солености и постоянного недостатка влаги.
Шадрин и его коллеги открыли сразу три вида животных, обладающих подобной "суперспособностью", проводя своеобразную перепись среди различных живых существ, обитающих в соленых озерах Крыма. Их интересовало то, какие группы организмов наиболее приспособлены к подобной "инопланетной" среде и молекулярные механизмы, позволяющие им в ней жить.
В общей сложности ученые собрали свыше четырех сотен образцов зоопланктона, мелких беспозвоночных животных и водорослей, обитающих в различных водоемах полуострова, и проследили за тем, какие концентрации соли они могли переносить.
Внимание биологов привлекли мотыли, личинки комаров-звонцов, которых можно было встретить практически в каждом соленом озере Крыма. Когда они измерили их стойкость к действию соли, они обнаружили, что три вида этих насекомых — Baeotendipes noctivagus, Cricotopus sylvestris и Tanytarsus mendax, могли жить в очень крепком рассоле.
Первый вид комаров, как обнаружили ученые, вообще оказался рекордсменом в этом отношении — его личинки способны обитать в 30% растворе соли, что сопоставимо с уровнем солености Мертвого моря, озера Баскунчак и многих других самых "инопланетных" водоемов Земли. Мотыли двух других видов ненамного уступают ему в этом отношении.
Дальнейшее изучение этих комаров, как надеются ученые, поможет им раскрыть секреты их выживания в столь крепком рассоле. Это поможет не только понять, как и где может существовать жизнь за пределами Земли, но и начать использовать мотылей подобных комаров в качестве источника чистого корма для рыбы, в котором по определению не будет яиц и личинок паразитов.
Исследования российских биологов проходили в рамках проекта, поддержанного Российским научным фондом (РНФ).
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Наука и техника , Наука , РАН , Республика Крым , Санкт-Петербург , Севастополь
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