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Замечено ускорение вращения астероида Бенну 

Популярная механика + ещё 1 2 часа назад
Фото: NASA’s Goddard Space Flight Center/University of Arizona
Специалисты заметили, что период вращения астероида Бенну постепенно уменьшается — приблизительно на одну секунду каждые сто лет.
Астероид Бенну — это околоземный углеродный астероид спектрального класса B. На данный момент его изучает автоматическая межпланетная станция OSIRIS-REx, которая, как ожидается, совершит сближение с Бенну летом 2020 года и соберет с его поверхности образцы грунта, а затем, весной 2021-го, отправится обратно к Земле.
Недавно ученые обнаружили, что период вращения Бенну постепенно сокращается — каждые сто лет примерно на одну секунду. К такому выводу специалисты пришли на основе наземных наблюдений за астероидом, наблюдений «Хаббла» и новых данных, полученных OSIRIS-REx. На данный момент, как полагают ученые, Бенну делает один оборот вокруг своей оси примерно за 4,3 часа.
Такое ускорение вращение астероида, согласно предположению исследователей, может привести к тому, что в течение нескольких миллионов лет его вырастет настолько, что будет запущен процесс его разрушения. С чем связано ускорение скорости вращения Бенну, ученым еще предстоит выяснить; сейчас наиболее вероятным причиной кажется эффект Ярковского — О’Кифа — Радзиевского — Пэддэка, который заключается в изменении скорости вращения ассиметричного астероида под воздействием солнечной радиации.
Работа, посвященная новому исследованию, была опубликована в журнале Geophysical Research Letters.
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